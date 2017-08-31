Наводнение на востоке Индии: более 2 млн пострадавших, более 500 погибших

Масштабные муссонные наводнения не прекращаются в Индии. В штате Бихар на востоке страны погибло уже не менее 514 человек. Более 2 миллионов пострадало. Тысячи ютятся во временных убежищах.

[Чандрашекхар, должностное лицо города Дарбханга]:

«В настоящее время затронуто около 2 миллионов 200 тысяч человек. Мы проводим опрос. 70% населения уже опросили».

Проливные дожди не прекращаются в Бихаре много дней. В результате местные реки вышли из берегов. Эти наводнения стали худшими для Индии в этом году. «Большая вода» смыла урожай, затопила дороги и нарушила поставки электроэнергии.

[Чандрашекхар, должностное лицо города Дарбханга]:

«В 10-12 деревнях мы пытаемся наладить альтернативную поставку электричества, работаем над этим. Надеемся, что справимся за 1-2 дня».

На прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился выделить Бихару 787 миллионов долларов, чтобы штат смог справиться с последствиями разгула стихии.

А это самый густонаселённый город мира Мумбаи, финансовая столица Индии. Её также затопило. «Большая вода» вызвала хаос на дорогах и разрушила дома. Сообщается о шестерых погибших. Сейчас наводнение отступает – дожди здесь пока прекратились.

Наводнения в сезон муссонов – ежегодная проблема для жителей Южной Азии. Хуже всего ситуация в населённых пунктах с ветхой инфраструктурой, засорёнными водостоками и неконтролируемым ростом населения. Для Индии ежегодный сезон дождей с одной стороны жизненно необходим, поскольку «питает» сельское хозяйство. Но если дождей чрезмерно много, то эффект обратный. Помимо наводнений и оползней, начинаются эпидемии.