Зачем в музее Нью-Йорка установили золотой унитаз?

Мечтали когда-нибудь посидеть на золотом троне? Это, конечно, не совсем трон, но точно золотой. Такой унитаз установили в музее Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке. Его автор – итальянский художник Маурицио Каттелан. Называется экспонат «Америка».

[посетитель]:

«Он называется «Америка» — ироничное обозначение богатства и легкомыслия в искусстве. Я видел много произведений искусства, которыми хотелось воспользоваться. Но здесь самое приятное в том, что им можно воспользоваться».

Действительно, «Америка» — это полностью функционирующий унитаз, который выставляют уже около года. За это время на нём посидело более 100 тысяч посетителей. Сделан унитаз из 18-каратного золота.

[Майкл Цол, представитель музея Соломона Гуггенхейма]:

«Большинство людей, как мне кажется, рады туда попасть и провести там несколько минут: сделать селфи или что-нибудь ещё».

В музее говорят, что некоторые люди равнодушны к этой инсталляции. Но многие видят в ней глубокий смысл.

[посетительница]:

«[Заставляет задуматься], что такое пустая трата, и на что мы используем наши ресурсы». [посетитель]:

«Определённо, это первый золотой унитаз, который я видел. Я не знал, чего ожидать, не знал, что он работает».

Унитаз находится на пятом этаже здания. Будет доступен для посетителей до 15 сентября.