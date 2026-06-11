Камбоджийская художница создаёт удивительные картины из риса

Камбоджийка Том Ким Енг раньше продавала рисовые лепёшки, а теперь из риса делает картины. Причём у..
Дата загрузки: 2026-06-12
Камбоджийка Том Ким Енг раньше продавала рисовые лепёшки, а теперь из риса делает картины. Причём у неё нет художественного образования, и в семье также не было художников. Произведения искусства из риса находят множество ценителей.
Художница называет себя именем Айша. Рассказывает, что создание картин из риса требует высокой точности, кропотливости и огромного терпения. На большой проект уходит несколько месяцев.
[Айша, художница]:
«Я выкладываю рисовые зёрна одно за другим. Если допущу ошибку, то могу скорректировать форму, но только пока не нанесу завершающий слой клея».
Перед созданием картины художница делает эскиз, а затем пинцетом выкладывает заранее окрашенный рис. Использует 60 цветов. На завершающем этапе покрывает работу водостойким клеем, который также защищает рис от насекомых.
Картины в зависимости от размера и сложности рисунка стоят от нескольких до нескольких тысяч долларов. Айша изображает достопримечательности Камбоджи, танцовщиц и многое другое. Делает работы и на заказ.
Изделия продаёт по выходным на рынке в Пномпене. Покупают их и местные жители, и туристы.
[Эрик, турист из Южной Кореи]:
«В Южной Корее и в других странах очень трудно найти такие рисовые картины. Мы ни разу не видели. Моей дочери нравится слон, поэтому я купил картину со слоном».
Айша также обучает искусству создания картин из риса молодых людей и других художников. Делится с ними навыками и даже частью заработка.
[Айша, художница]:
«Я запустила образовательный проект, чтобы вдохновить молодое поколение не проводить слишком много времени в телефонах, а заняться искусством, превращая рисовые зёрна в картины».
Айша планирует создать официальную программу обучения рисовому искусству. Надеется, что она распространится по всем провинциям Камбоджи.
А в ближайших творческих планах – создать масштабную картину с посланием о важности мира на планете.
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