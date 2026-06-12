Суд Южной Кореи приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к 30 годам тюрьмы

Суд Сеула дал 30 лет тюремного заключения экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Его признали виновным в том, что он отдал приказ о запуске военных беспилотников в сторону Пхеньяна в 2024 году с целью создать предлог для будущего объявления военного положения в стране. 30-летний срок также дали бывшему министру обороны страны.

Прокуратура утверждала, что Юн пытался спровоцировать военный конфликт между двумя Кореями, объявить военное положение и затем устранить политических оппонентов и монополизировать власть.

Суд постановил, что экс-президент и экс-министр обороны нанесли ущерб военным интересам Южной Кореи, показав её возможности северному соседу и позволив ему укрепить свою обороноспособность.

В 2024 году Северная Корея обвиняла Сеул в том, что он трижды отправлял беспилотники на Пхеньян и они сбрасывали пропагандистские листовки. Напряжённость между странами возросла, но до столкновений не дошло.

Юристы Юна утверждают, что он не отдавал приказов о запуске беспилотников. Пока неизвестно, будет ли экс-президент обжаловать приговор.

В феврале этого года Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению за попытку мятежа.

3 декабря 2024 года он ввёл военное положение. Объяснил это желанием привлечь внимание к тому оппозиционная Демократическая партия парализует работу правительства.

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Юну объявили импичмент и отстранили его от должности. С июля прошлого года он находится в тюрьме.

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