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На Словению обрушились сильные штормы

На Словению обрушились сильные штормы

Вот так выглядит словенский городок Коменда после штормов. Местные жители приходят в себя. На страну обрушились..

Дата загрузки: 2026-06-12

На Словению обрушились сильные штормы

Вот так выглядит словенский городок Коменда после штормов. Местные жители приходят в себя. На страну обрушились сильные ливни и шквальные ветры. К счастью, обошлось без жертв.

[местный житель]:
«Я поднял все жалюзи, чтобы они не сломались, как это уже когда-то было. Начало темнеть, я смотрел в окно. Ветер дул всё сильнее, и я просто не мог разглядеть это дерево из окна. Было темно, как в апокалипсисе, и мы слышали только рёв».

[местная жительница]:
«Когда мы вышли, всё было на полу; это не описать словами».

[местный житель]:
«Я был в гостиной, вдруг всё потемнело, и подул ветер; всё произошло за пять минут. Разрушены крыша, забор и гараж».

Непогода пришла в регион после того, как прошедший май стал для Словении вторым самым жарким за всю историю наблюдений. Это случилось на фоне того, что набирает силу погодный феномен Эль-Ниньо, который в совокупности с потеплением климата приводит к повышению средней температуры суши и моря.

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