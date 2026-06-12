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Наводнения в Индонезии уничтожили до 7% редчайших орангутанов планеты

Наводнения в Индонезии уничтожили до 7% редчайших орангутанов планеты

Не менее 58 тапанульских орангутанов погибли в результате разрушительных наводнений и оползней на острове Суматра. Согласно..

Дата загрузки: 2026-06-12

Наводнения в Индонезии уничтожили до 7% редчайших орангутанов планеты

Не менее 58 тапанульских орангутанов погибли в результате разрушительных наводнений и оползней на острове Суматра. Согласно совместному отчёту нескольких организаций, погибшие животные составляют около 7% всей мировой популяции вида.

Учёные исследовали западную часть леса Батанг-Тору, где обитает большинство примерно из 800 оставшихся тапанульских орангутанов. Другие районы не обследовались, поэтому реальные потери могут оказаться больше.

Исследование основано на анализе спутниковых снимков и данных о распределении популяции. По мнению авторов, ливни привели к многочисленным оползням в горных лесах.

[Эрик Мейярд, управляющий директор Borneo Futures]:
«Огромные массы древесины смывало потоками воды. Если в такой ситуации оказывается орангутан или другое дикое животное, а местность там очень крутая, то всё движется с огромной скоростью. Шансы выжить будут минимальными».

Тапанульский орангутан считается одним из самых редких видов человекообразных обезьян на Земле. Учёные предупреждают, что даже небольшое увеличение смертности представляет серьёзную угрозу для популяции.

[Серж Вих, приматолог]:

«Если предположить, что погибло 58 из 580 особей, это примерно 10-11% местной популяции и около 7% всей популяции вида. Это значительно превышает тот ежегодный уровень потерь, который способен выдержать вид. Это серьёзный повод для беспокойства».

Катастрофические наводнения и оползни в Индонезии в прошлом году унесли жизни более 1200 человек и повредили около 300 тысяч домов. По мнению экологов, такие масштабы ущерба были обусловлены быстрой вырубкой лесов на Суматре.

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