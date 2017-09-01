ООН обеспокоена гибелью мирных жителей Ракки

Военные силы, ведущие бои за сирийский город Ракка, возможно, нарушают международное гуманитарное право. Такое заявление сделали в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

[Равина Шамдасани, пресс-секретарь УВКПЧ ООН]:

«Мы обеспокоены тем, что битва за Ракку ведётся за счёт жизней мирных граждан. Верховный комиссар ООН по правам человека считает, что, возможно, силы коалиции упустили из виду причину сражения. Если они намерены вредить мирным жителям, наносить масштабный ущерб и разрушать инфраструктуру, тогда в чём смысл?».

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что военным силам необходимо освободить мирное население Ракки от «Исламского государства» — запрещённой в РФ и других странах террористической группировки. Если же они будут убивать жителей, то победа над ИГИЛ будет равносильна поражению.

Наступление на Ракку ведётся с ноября прошлого году, а в начале мая операция вступила в новую стадию. Бои за город ведут Демократические силы Сирии, отряды народной самообороны и международная коалиция, возглавляемая США. К Ракке также продвигаются правительственные войска, которые поддерживают иранские ополченцы и российские военно-воздушные силы.

По данным УВКПЧ ООН, в августе резко увеличилось количество авиаударов по Ракке. Если в июле коалиция во главе с США провела 645 атак с воздуха, то в августе – уже 1100. При этом за последние несколько недель из-за авиаударов и наземных боёв погиб 151 мирный житель. По мнению представителей УВКПЧ, нужно тщательно планировать любое нападение, чтобы не подвергать риску гражданское население.

[Равина Шамдасани, пресс-секретарь УВКПЧ ООН]:

«Учитывая количество авиаударов – в августе их было более тысячи только в Ракке, учитывая это, а также – число жертв среди мирных жителей и количество пострадавших населённых пунктов, мы обеспокоены тем, что принципы международного гуманитарного права не соблюдаются».

В ООН полагают, что в Ракке оказались запертыми в ловушку примерно 20 000 мирных жителей. Некоторых из них боевики могут использовать как живой щит.