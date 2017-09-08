В Новой Зеландии прошли соревнования на беговых лыжах

На живописных снежных склонах Новой Зеландии прошли лыжные гонки. Рядом с Ванакой для участников подготовили две дистанции: 10-километровую для мужчин и 5-километровую для женщин.

Спортсменов ждёт серия крутых подъёмов и спусков. Гонка осложняется туманом.

Среди мужчин победителем стал американец Бенджамин Люстгартен. Он преодолел дистанцию за 27 минут и 35 секунд.

[Бенджамин Люстгартен, победитель соревнований]:

«Условия были отличные. Вчера ночью выпал свежий снег, но, думаю, дистанция была по-настоящему сложной. Пять километров крутых и коротких подъёмов утомили меня. Я снизил темп на третьем круге, но всё же стремился к победе, и на последнем этапе мне пришлось здорово постараться».

Вторым пришёл японский спортсмен Каити Нарусэ, который отстал от лидера всего на девять секунд. Третье место занял лыжник из США Брайан Грегг. Его результат – 28 минут и 44 секунды.

Женскую гонку выиграла также американская спортсменка Джесси Диггинс. Пятикилометровую дистанцию она преодолела за 14 минут 53 секунды.

[Джесси Диггинс, победительница соревнований]:

«Трасса была довольно тяжёлой, но условия – замечательными, поскольку вчера выпало много снега, а специалисты быстро «отутюжили» трассу. Так что у нас всё прошло отлично».

Среди женщин второе место заняла австралийка Барбара Джезерсек, уступив победительнице десять секунд. На третьем месте – также американка – Софи Колдуэлл. Она отстала от австралийской спортсменки на секунду.

Всего в соревнованиях участвовали примерно 50 лыжников из разных стран мира.