Не менее шести человек стали жертвами торнадо в США

Сильные штормы и торнадо обрушились на штаты Мичиган и Оклахома в США. Погибли не менее шести человек, включая подростка, более десяти человек пострадали.

Стихия повредила и разрушила десятки домов и других строений, ветром повалило опоры линии электропередачи и оборвало провода. Сотни людей остались без электричества. На восстановление работы электрической сети уйдёт несколько дней.

В Мичигане больше всего пострадали небольшие города Юнион-Сити и Три-Риверс. Скорость ветра там достигала 240 километров в час. Повсюду видны разрушения, сломанные деревья и покорёженные машины.

[местная жительница]:

«Всё тряслось. А потом раздался звук, как будто поезд проехал сквозь дом. Было слышно, как завывает ветер и что-то обо что-то ударяется. Это было очень страшно, но длилось недолго».

[местная жительница]:

«Крыши сорваны, деревья повалены. Пенопласт валяется повсюду. Понятия не имею, откуда он взялся. Просто тонны мусора плывут по нашим рекам. Много разрушений».

Спасатели продолжают искать других возможных жертв стихийного бедствия. Губернатор Мичигана задействовала Государственный центр управления чрезвычайными ситуациями для мониторинга ситуации.

Предупреждения о торнадо также выпускали для Огайо, Западной Вирджинии, Пенсильвании и Нью-Йорка.

Весной в США начинается сезон торнадо. Он длится до середины лета.

