Телеканал NTD

Дата загрузки: 2026-03-06

Английская футболистка Клои Келли стала прообразом для куклы Барби

Нападающая сборной Англии Клои Келли стала первой английской футболисткой, по чьему образу создали куклу Барби. Компания Mattel выпускает такие игрушки к 8 Марта.

Новая кукла вошла в «Команду мечты», которая состоит из игрушек, основанных на образах реальных женщин, лидирующих в области своей деятельности.

Mattel сообщает, что Клои Келли выбрали представительницей Соединённого Королевства в знак признания её роли в недавних успехах Англии и влияния на юных футбольных болельщиков.

[Клои Келли, футболистка]:
«Быть образцом для Барби – это здорово. Замечательно иметь собственную, единственную в своём роде куклу Барби. Я очень горжусь этим. Не могу дождаться, чтобы показать её семье».

Игрушка создана максимально похожей на футболистку. У куклы волосы собраны в высокий хвост, надеты гольфы до колен, а на пальце обручальное кольцо.

У Келли репутация эффективной нападающей, которая забивает решающие голы. В их число входит победный гол на 110-й минуте в финале Евро-2022 и победное пенальти на турнире 2025 года.

Келли считает, что куклы Барби из «Команды мечты» могут вдохновить подрастающее поколение.

[Клои Келли, футболистка]:
«В детстве меня вдохновляли футболистки Келли Смит и Рэйчел Янки, а теперь девушки могут видеть куклу Барби в образе Клои Келли. Это для меня особенное событие».

Серия кукол «Команда мечты» представляет женщин, которые добились успехов в разных сферах, включая спорт, науку, искусство и путешествия.

