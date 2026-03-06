Английская футболистка Клои Келли стала прообразом для куклы Барби

Нападающая сборной Англии Клои Келли стала первой английской футболисткой, по чьему образу создали куклу Барби. Компания..
Нападающая сборной Англии Клои Келли стала первой английской футболисткой, по чьему образу создали куклу Барби. Компания Mattel выпускает такие игрушки к 8 Марта.
Новая кукла вошла в «Команду мечты», которая состоит из игрушек, основанных на образах реальных женщин, лидирующих в области своей деятельности.
Mattel сообщает, что Клои Келли выбрали представительницей Соединённого Королевства в знак признания её роли в недавних успехах Англии и влияния на юных футбольных болельщиков.
[Клои Келли, футболистка]:
«Быть образцом для Барби – это здорово. Замечательно иметь собственную, единственную в своём роде куклу Барби. Я очень горжусь этим. Не могу дождаться, чтобы показать её семье».
Игрушка создана максимально похожей на футболистку. У куклы волосы собраны в высокий хвост, надеты гольфы до колен, а на пальце обручальное кольцо.
У Келли репутация эффективной нападающей, которая забивает решающие голы. В их число входит победный гол на 110-й минуте в финале Евро-2022 и победное пенальти на турнире 2025 года.
Келли считает, что куклы Барби из «Команды мечты» могут вдохновить подрастающее поколение.
[Клои Келли, футболистка]:
«В детстве меня вдохновляли футболистки Келли Смит и Рэйчел Янки, а теперь девушки могут видеть куклу Барби в образе Клои Келли. Это для меня особенное событие».
Серия кукол «Команда мечты» представляет женщин, которые добились успехов в разных сферах, включая спорт, науку, искусство и путешествия.
