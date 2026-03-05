Показ бренда Stella McCartney на Неделе моды в Париже прошёл в конном манеже в Булонском лесу...

Стелла Маккартни провела показ с лошадьми на Неделе моды в Париже

Показ бренда Stella McCartney на Неделе моды в Париже прошёл в конном манеже в Булонском лесу. Перед началом дефиле на арену вывели белых и чёрных лошадей, которые в течение всего показа исполняли разные хореографические трюки.

Да и вся коллекция осень-зима 2026 построена вокруг конной эстетики. В образах можно увидеть высокие сапоги для верховой езды, брюки и джинсы со штрипками, напоминающие экипировку наездников, а также яркие свитшоты в стиле преппи. Среди вечерних образов – платья и юбки с драпировками, складками и бантами, украшенные блёстками. Строгие костюмы дополняют разноцветные вязаные шарфы.

Бренд Stella McCartney существует четверть века. В прошлом году дизайнер вновь стала полностью независимым владельцем марки, выкупив долю у группы LVMH.

[Стелла Маккартни, дизайнер]:

«В этом году мы отмечаем 25-летие, и для независимого модного дома это серьёзный срок».

Одной из ключевых тем коллекции стали экологичные материалы и отказ от продуктов животного происхождения.

[Стелла Маккартни, дизайнер]:

«У нас много потрясающего денима, полностью сделанного из переработанных материалов. Масштабировать такое производство довольно сложно. Всё растительного происхождения, всё веганское: нет животного клея, нет мёртвых животных. Поэтому я всегда стараюсь напоминать людям об этом и говорить о животных. Отсюда и лошади, и тема Года Лошади в показе».

На показе присутствуют известные гости. Среди них – легендарный музыкант, бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни, отец дизайнера. Также здесь наследник LVMH Антуан Арно вместе со своей супругой моделью Натальей Водяновой.

Показ стал одним из самых обсуждаемых событий Недели моды в Париже благодаря сочетанию перформанса, конной эстетики и экологической концепции коллекции.

