Азербайджан обещает ответить Ирану за удар по аэропорту

Азербайджан обвинил Иран в запуске двух дронов на его территорию, в результате чего пострадали четыре человека. Как сообщили в Баку, один дрон упал вблизи международного аэропорта города Нахичевань. Другой взорвался во дворе школы для девочек в том же городе.

Власти предупредили, что готовят ответ.

Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что его страна не нацеливалась на аэропорт и «не нападает на соседей».

Впрочем, между Азербайджаном и Ираном и до конфликта была напряжённость из-за растущих экономических, энергетических и военных связей Баку с Турцией и Израилем.

Тем временем, Израиль и США продолжают атаковать иранские объекты.

Так, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля заявил, что уничтожено 60% иранских ракетных установок.

[Эяль Замир, начальник Генштаба Армии обороны Израиля]:

«После завершения фазы неожиданного первого удара, в ходе которого мы добились превосходства в воздухе и подавили комплекс баллистических ракет, мы переходим к следующему этапу кампании, на котором будем уничтожать основы режима и его военный потенциал».

А США опубликовали кадры, на которых, по их данным, показаны удары по иранским ангарам и самолётам.

Иран в ответ продолжает бить по нефтяной инфраструктуре Персидского залива. Так, в четверг его ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод Bapco Energies в Бахрейне.

Национальный коммуникационный центр Бахрейна заявил, что пожар локализован, пострадавших нет, а работа нефтеперерабатывающего завода продолжается.

Тем временем, Израиль продолжает наносить удары по группировке «Хезболла» в Ливане. Он также стянул танки и артиллерию к своей северной границе. Ранее представитель израильской армии призвал жителей покинуть часть южного Ливана.

А глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Иран стремится к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, нападая на другие страны региона «без разбора».

[Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС]:

«Иран является экспортёром войны. Прямо сейчас режим пытается втянуть в эту войну как можно больше стран».

Каллас сказала, что Иран значительно ослаблен, и что у иранского народа есть шанс «определить своё собственное будущее».

