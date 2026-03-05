Австралиец построил замок для сына-любителя Средневековья

fb pixel
Австралиец Рэй Холлингсворт настолько любит всё старинное, что построил замок для своего сына Ричарда. Трёхэтажное здание со рвом и с подъёмным мостиком стоит в городе Варрнамбул в штате Виктория.

[Рэй Холлингсворт, строитель]:
«В замке есть витражи из 200-летнего особняка в Мельбурне».

Рэй – строитель с 50-летним стажем. Ему нравятся уникальные творческие проекты. А построить замок его вдохновило увлечение сыновей Средневековьем.

[Ричард Холлингсворт, сын строителя]:
«Любовь к рыцарям и драконам зародилась ещё в детстве».

В замке есть даже темница. А кованую ограду привезли с кладбища.

[Рэй Холлингсворт, строитель]:
«Пришлось использовать погрузчик, чтобы её установить, поскольку она очень тяжёлая».

Гаргульи, играющие роль водостока, сделал брат строителя Николас.

[Ричард Холлингсворт, сын строителя]:
«Когда идёт дождь, из их ртов течёт вода».

В этом замке Ричард не только живёт, но и работает. Он вместе с братьями создаёт военные игры.

[Ричард Холлингсворт, сын строителя]:
«Это место для жизни, ведения бизнеса и всего остального. Оно как сбывшаяся мечта».

Теперь замок вдохновляет сыновей Рэя, как они раньше вдохновили отца своей любовью к истории.

