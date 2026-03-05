Австралиец построил замок для сына-любителя Средневековья

Австралиец Рэй Холлингсворт настолько любит всё старинное, что построил замок для своего сына Ричарда. Трёхэтажное здание..
Австралиец Рэй Холлингсворт настолько любит всё старинное, что построил замок для своего сына Ричарда. Трёхэтажное здание со рвом и с подъёмным мостиком стоит в городе Варрнамбул в штате Виктория.
[Рэй Холлингсворт, строитель]:
«В замке есть витражи из 200-летнего особняка в Мельбурне».
Рэй – строитель с 50-летним стажем. Ему нравятся уникальные творческие проекты. А построить замок его вдохновило увлечение сыновей Средневековьем.
[Ричард Холлингсворт, сын строителя]:
«Любовь к рыцарям и драконам зародилась ещё в детстве».
В замке есть даже темница. А кованую ограду привезли с кладбища.
[Рэй Холлингсворт, строитель]:
«Пришлось использовать погрузчик, чтобы её установить, поскольку она очень тяжёлая».
Гаргульи, играющие роль водостока, сделал брат строителя Николас.
[Ричард Холлингсворт, сын строителя]:
«Когда идёт дождь, из их ртов течёт вода».
В этом замке Ричард не только живёт, но и работает. Он вместе с братьями создаёт военные игры.
[Ричард Холлингсворт, сын строителя]:
«Это место для жизни, ведения бизнеса и всего остального. Оно как сбывшаяся мечта».
Теперь замок вдохновляет сыновей Рэя, как они раньше вдохновили отца своей любовью к истории.
