Финская компания представила «европейский смартфон» с режимом приватности

Финская компания Jolla представила на выставке Mobile World Congress в Барселоне новый смартфон под названием Jolla Phone. Производитель позиционирует устройство как «европейский телефон», ориентированный на пользователей, обеспокоенных защитой личных данных.

Смартфон работает на собственной операционной системе Sailfish OS, основанной на открытой платформе Linux. По заявлению компании, система не отправляет скрытые фоновые данные и не содержит встроенной аналитики.

Устройство оснащено основной камерой на 50 мегапикселей и ультраширокоугольной камерой на 13 мегапикселей. Аккумулятор рассчитан на длительную автономную работу. На боковой панели есть специальный переключатель, который переводит смартфон в режим Privacy Mode. При его активации отключаются микрофон, камера и другие датчики.

Компания Jolla была основана в 2011 году двумя бывшими инженерами Nokia. Новый аппарат планируют собирать в городе Сало в Финляндии.

[Сами Пиенимяки, генеральный директор и сооснователь Jolla]:

«Мы хотим создать альтернативу для европейцев и для большого рынка. Сейчас на нём доминируют крупные технологические компании».

По данным компании, с декабря 2025 года уже оформлено около десяти тысяч предварительных заказов на сумму более пяти миллионов евро.

Несмотря на европейскую сборку, часть комплектующих производится в других странах. Например, процессор поставляется из Тайваня, а модули камер из Японии.

[Сами Пиенимяки, генеральный директор и сооснователь Jolla]:

«Настоящая ценность – в программном обеспечении, которое мы собираем из исходного кода сами: от процессора до интерфейса. Мы сами собираем этот исходный код. И делаем это в Финляндии. Финальная сборка тоже проходит в Финляндии».

Компания планирует начать производство смартфона во втором квартале этого года. Первая партия из тысячи устройств уже доступна для предзаказа по цене 649 евро. Продажи запланированы в странах Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Швейцарии, а первые поставки ожидаются в конце июня.

На выставке также представили другие технологические новинки. Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom показала голосовой ассистент Magenta для телефонных разговоров. Он может переводить речь в реальном времени, подводить итоги звонков и отвечать на вопросы прямо во время беседы.

Японская компания NTT Docomo демонстрирует технологии передачи 3D и дополненной реальности в реальном времени с минимальной задержкой, а также дистанционного робота с тактильной обратной связью.

А шведская Ericsson представила подключённую к сети 5G «умную» скорую помощь, которая собирает голосовые данные, видео и показатели пациента и передаёт их врачам ещё по дороге в больницу.

