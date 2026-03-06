Шри-Ланка доставляет на берег экипаж второго иранского корабля

Шри-Ланка начала эвакуировать десятки членов экипажа с ещё одного иранского судна недалеко от своего побережья. Первое..

Шри-Ланка начала эвакуировать десятки членов экипажа с ещё одного иранского судна недалеко от своего побережья. Первое было потоплено 4 марта в результате удара торпедой с американской подлодки. Тогда погибло не менее 87 человек. Ещё несколько числятся пропавшими без вести.

Этот удар стал первым случаем со времён Второй мировой войны, когда американская подлодка торпедировала корабль противника.

Второй корабль пока не было атакован. Это тоже военное судно, но не боевое, а снабженческое. На нём – экипаж военно‑морских сил и кадеты.

Предполагается, что после удара по первому судну второе зашло в воды Шри-Ланки и запросило срочной эвакуации.

Президент Шри-Ланки заявил, что в этом случае не принимает чью-либо сторону, а действует из гуманитарных соображений.

[Анура Кумара Диссанаяке, президент Шри-Ланки]:

«Наши военные корабли добрались до судна и сейчас спасают моряков. Мы подготовились к доставке на берег 208 человек. В их числе 53 офицера, 84 курсанта, 48 старших матросов и 23 матроса. Мы уже начали пересаживать этих моряков на наши военные корабли и доставлять их в порт Коломбо».

США потопили иранский фрегат IRIS Dena в рамках своей военной операции против Ирана. В момент удара с американской подлодки фрегат участвовал в морских учениях и находился в международных водах у Шри‑Ланки.

В Ормузском проливе сохраняется напряжённость. Иран ограничил проход через пролив и угрожает атаковать военные корабли стран, поддерживающих США. Танкерное движение сильно замедлено, многие рейсы отменены. При этом через пролив проходило около 20% мирового экспорта нефти.

Сейчас страховые компании приостановили покрытие рисков, из‑за чего растут цены на энергоносители и увеличивается глобальная нестабильность на рынке.

