Утечка нефти нарушила рыболовство в Мексике

Дата загрузки: 2026-03-06

Разлив нефти нарушил привычную жизнь на пляжах в штате Веракрус на побережье Мексиканского залива.

Власти и местные жители пытаются очистить береговую линию.

Впервые нефть здесь увидели 2 марта. Пострадали прибрежные районы, включая Лас-Баррильяс и Хикакал.

[Аурора Аполонио Мартинес, рыбачка]:
«Мы выходим ловить рыбу в 5 утра. Забрасываем сети, и вдруг мы обнаруживаем, что сеть полна нефти. Мы с товарищами её вытащили, но не смогли поднять – она порвалась».

Мексиканские СМИ сообщили, что загрязнение достигло прибрежной лагуны, имеющей ключевое значение для рыболовства в регионе.

Рыбаки и работники туристической отрасли призывают власти решить проблему.

[Паулина Мартинес, владелица ресторана]:
«Рыбаки зарабатывают на жизнь исключительно морем, и сейчас они не могут ловить рыбу. Потому что в воде вдоль берега всё в нефти. Сети полностью уничтожены. Но нам нужно продолжать работать, мы все живем за счёт моря. Вот почему мы требуем от властей принять меры».

[Николас Варгас, рыбак и поставщик тур. услуг]:
«Нас интересует очистка всей части пляжа, начиная от устья лагуны и той части, которая принадлежит нам, до Плайя-Линда, потому что сюда приезжают туристы. Туристы хотят отдыхать на пляже. И если его не очищать, он заполнится мусором, а затем подует северный ветер и унесет его в лагуну».

Тем временем, откуда нефть, пока неясно. Компания Pemex заявила, что технические проверки её объектов не выявили утечек и что инфраструктура в регионе функционирует в обычном и безопасном режиме.

Власти Коацакоалькоса, одного из пострадавших городов, сообщили, что провели совещание для усиления мер по очистке и ликвидации последствий вдоль побережья Мексиканского залива.

