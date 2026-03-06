В школах Чили запретили мобильные телефоны

В Чили запретили использование мобильных телефонов, планшетов и смарт-часов в школах. Закон распространяется на все государственно..

В Чили запретили использование мобильных телефонов, планшетов и смарт-часов в школах. Закон распространяется на все государственно признанные учебные заведения: от детских садов до средней школы.

Правила различаются в зависимости от возраста учеников. В дошкольных учреждениях использование мобильных устройств полностью запрещено в течение учебного дня. В начальной школе каждая образовательная организация устанавливает собственные ограничения. В средней школе допускается использование гаджетов только в специально отведённых местах или в определённое время.

Устройства могут применяться исключительно в образовательных или административных целях. Исключения предусмотрены для учеников с особыми образовательными потребностями, в экстренных ситуациях или по медицинским показаниям.

[Николас Катальдо, министр образования Чили]:

«Более 80 стран уже приняли меры, четыре в этом регионе, включая крупные мировые державы – Китай, Австралию, Францию и Швецию».

Местные власти подчёркивают, что речь идёт не о полном отказе от технологий, а о контроле их использования в образовательной среде.

[Даниэль Рейес, мэр муниципалитета Ла-Флорида]:

«Хотя электронные устройства когда-то помогали нам сближаться и получать доступ к знаниям, сегодня они стали одним из самых сложных и разрушительных элементов в образовательных процессах».

Педагоги отмечают, что при грамотных правилах цифровые технологии могут оставаться полезным инструментом в обучении.

[Эстефания Мерехо, учительница]:

«Здесь мы также стараемся продвигать использование технологий. Но это должно быть регулируемо и под контролем ответственных взрослых, которые обладают знаниями, чтобы мы не демонизировали мобильные телефоны, планшеты или технологии в целом».

Закон стал частью государственной политики, направленной на изменение правил использования цифровых устройств в образовательной системе страны.

