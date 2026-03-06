fb pixel
Для главы службы безопасности Мексики убийство Эль Менчо стало личным делом

Убийство наркобарона Мексика Недавно глава мексиканской службы безопасности Омар Гарсия Арфуш провёл успешную операцию по ликвидации..

Убийство наркобарона
Мексика

Недавно глава мексиканской службы безопасности Омар Гарсия Арфуш провёл успешную операцию по ликвидации наркобарона Эль Менчо. Для высокопоставленного чиновника это стало личным делом.

Его жизнь изменилась в 2020 году, когда вооружённые люди, замаскированные под дорожных рабочих, расстреляли его автомобиль, выпустив более 400 пуль. Погибли двое телохранителей и случайный прохожий. Сам Арфуш получил три пулевых ранения, но выжил. В то время он был начальником полиции в Мехико.

После этого Арфуш стал проводить дни и ночи в укреплённых офисных помещениях. В покушении на свою жизнь он обвинил Эль Менчо – лидера «Картеля Нового поколения Халиско».

[Оскар Бальмен, журналист]:
«Парадокс в том, что почти шесть лет спустя Арфуш лично руководил военной операцией в Тапальпе в штате Халиско, которая завершилась убийством Эль Менчо. Это своего рода замкнутый круг – почти как борьба добра и зла: два человека, стоящие на разных позициях, у которых совершенно противоположные идеи».

По мнению экспертов, Арфуш хорошо справляется со своей работой на должности главы службы безопасности и защиты граждан Мексики.

[Глэдис Маккормик, историк]:
«Надо помнить о ключевом моменте – семье, в которой родился Арфуш. Его отец и его дед много десятилетий служили в силовых структурах. В некотором смысле неудивительно, что он пошёл по стопам отца и деда и занял свою нынешнюю должность».

Между тем ликвидация Эль Менчо настолько повысила авторитет Арфуша в Мексике, что его теперь считают одним из главных претендентов на пост президента после окончания срока полномочий Клаудии Шейнбаум в 2030 году.

При этом, по мнению близких к Арфушу людей, он не ослабит бдительность и после смерти Эль Менчо. Ликвидация наркобарона спровоцировала волну насилия по всей Мексике, в результате чего погибли 25 военнослужащих Национальной гвардии. Это также может подстегнуть кровавую борьбу между конкурирующими наркокартелями.

