ООН призывает срочно расследовать гибель более 5000 гражданских лиц в Йемене

Мир слишком вяло реагирует на убийства мирных граждан в ходе трёхлетней войны в Йемене. Об этом на сессии в Женеве заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн.

[Зейд Раад аль Хусейн, Верховный комиссар ООН по правам человека]:

«Мой офис подтвердил, что с начала конфликта и до 30 августа 2017 года, по меньшей мере, 5144 мирных жителя погибли и более 8750 человек были ранены. Реальные цифры, вероятно, намного выше».

По словам комиссара, основная причина гибели мирного населения – авиаудары, которая осуществляет коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. Причём среди погибших много детей.

Хусейн требует срочно провести международное расследование.

[Зейд Раад аль Хусейн, Верховный комиссар ООН по правам человека]:

«Положение в области прав человека в Йемене вызывает огромную тревогу. В третий раз перед этим Советом я призываю создать международный и независимый следственный орган, который проведёт всестороннее расследование нарушений и злоупотреблений в области прав человека и международного гуманитарного права».

Гражданская война в Йемене идёт между повстанцами-хуситами и правительственными войсками. Первых поддерживает Иран и часть армии, лояльная бывшему президенту Салеху. На стороне властей воюет коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

За время конфликта миллионы мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. По данным ЮНИСЕФ, более трёх миллионов человек голодают, большинство из них – дети.