Жертвы химического отравления в Японии стараются, чтобы их не забыли

Синобу Сакамото родилась с болезнью Минамата. Это неврологический синдром, вызванный тяжёлым отравлением ртутью.

Всю свою жизнь Синобу лечится в родном городе на юге Японии, именем которого и назвали болезнь. А вызвало заболевание промышленное загрязнение.

В 50-х годах прошлого века химическая фабрика сбрасывала отходы с метилртутью в залив Минамата. Опасное вещество попадало в организм людей через морепродукты, которые они ели. У десятков тысяч человек начали проявляться симптомы. Метилртуть вызывает тяжёлые повреждения мозга и нервной системы.

Теперь женщина рассказывает об этом всем: от студентов до международных делегаций.

[Синобу Сакамото, пациентка с врождённой болезнью Минамата]:

«Лекарств от болезни Минамата нет. Многие проблемы по-прежнему существуют, я хочу рассказать всему миру, что болезнь ещё не исчезла».

Сестра женщины умерла от отравления ещё ребёнком. Мать Синобу до сих пор не может этого забыть.

[Фудзе Сакамото, мать Синобу Сакамото]:

«Я видела, как моя дочь (сестра Синобу) ослепла, потеряла дар речи, не могла есть и ходить. То, что я пережила как мать, никто не сможет понять».

А это Дзицуко Танака. Она тоже родилась у залива Минамата и тоже потеряла старшую сестру. Недавно она совсем перестала двигаться. Её родственники переживают, что в будущем о ней некому будет позаботиться.

[Ёсио Симода, пациент с болезнью Минамата]:

«Многие, кто ухаживает за больными Минаматой, уже старые. Если они умрут первыми, что случится с одинокими больными? Я об этом беспокоюсь. Когда я умру, кто о ней позаботится?»

20 тысяч японцев подали запрос на то, чтобы их официально признали жертвами загрязнения. Около 3 тысяч получили одобрение и законную компенсацию. Из них в живых осталось только 528.

[Хирокацу Акаги, директор международной ртутной лаборатории]:

«Дело ещё не завершено, проблема не решена. Нужно было всех тщательно обследовать, но этого не сделали».

Отходы в воду залива Минамата выбрасывались на протяжении примерно 30 лет.