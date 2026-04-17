В ЕС разработали приложение для проверки возраста при доступе к соцсетям

Приложение Евросоюза для проверки возраста на онлайн-платформах технически готово и скоро будет доступно для использования. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, страны-члены продолжают продвигать свои планы по ограничению доступа детей к социальным сетям.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Это приложение позволит пользователям подтверждать свой возраст при доступе к онлайн-платформам. Точно так же, как магазины требуют подтверждения возраста у людей, покупающих алкогольные напитки».

По словам фон дер Ляйен, подтверждать возраст будет необходимо с помощью паспорта или удостоверения личности.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Оно соответствует самым высоким мировым стандартам конфиденциальности. Пользователи будут подтверждать свой возраст, не раскрывая никакой другой личной информации. Проще говоря, это полностью анонимно. Пользователей невозможно отследить».

Она также добавила, что онлайн-платформы, которые не будут следовать правилам, привлекут к финансовой ответственности.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Права детей в Европейском Союзе стоят выше коммерческих интересов, и мы позаботимся об этом».

Ожидается, что в ЕС также создадут европейский механизм координации. Он обеспечит проверку возраста в соответствующих национальных системах.

Как предполагается, ограничения будут касаться детей до 16 лет. При этом отдельные страны уже начали вводить собственные лимиты, в том числе Франция и Испания.

