Мохаммед Рофик – один из немногих выживших после того, как лодка, переполненная беженцами-рохинджа, перевернулась по пути..

В Андаманском море перевернулась лодка с беженцами рохинджа: около 250 погибших

Мохаммед Рофик – один из немногих выживших после того, как лодка, переполненная беженцами-рохинджа, перевернулась по пути из Бангладеш в Малайзию. Инцидент произошёл в середине апреля в Андаманском море.

Сейчас Рофик в лагере для беженцев в Бангладеш. На этой фотографии – его друг. Он среди примерно 250 человек, пропавших без вести и считающихся погибшими после крушения судна.

[Мохаммед Рофик, выживший беженец]:

«Перевозчики сказали нам, что в лодке было 240 мужчин и 20 женщин, а мы продолжали беспокоиться о перегрузке. Также там было 13 перевозчиков».

Сам Рафик тоже чуть не погиб. На его руках – шрамы от раскалённого топлива.

Как сообщают агентства ООН по делам беженцев и миграции, лодка затонула в условиях больших волн и сильного ветра. При этом она была крайне переполнена.

[Мохаммед Рофик, выживший беженец]:

«Лодка попала в шторм, и меня облило горячим топливом. Я начал кричать от боли и потерял сознание. Когда я наконец очнулся, то обнаружил себя плавающим в море. Мы дрейфовали целый день и долгую ночь. На следующий день нас спас нефтяной танкер. Они подобрали нас пятерых».

По его словам, ещё до того как лодка перевернулась, около 30 человек задохнулись. Нелегальные перевозчики затолкали пассажиров в душные отсеки, чтобы спрятать от патрулей.

[Мохаммед Рофик, выживший беженец]:

«Мы просили воды, и они закрыли люки нашего отсека. Было невыносимо жарко. Мы начали задыхаться, крича от нехватки кислорода. В каждом отсеке было по 30-40 человек».

А эту женщину зовут Тара Умме. Она держит фотографии дочери Хабибы и внука, которые, скорее всего, также погибли в море. Они плыли в Малайзию, надеясь воссоединиться с мужем Хабибы.

С тех пор как лодка перевернулась, Тара не получала никаких вестей от своей дочери.

[Тара Умме, беженка]:

«У меня разрывается сердце, я больше не могу этого выносить».

Спасаясь от насилия в Мьянме, около 1 миллиона 200 тысяч представителей мусульманской народности Рохинджа находятся в лагерях для беженцев в Бангладеш. Многие продолжают идти на риск, пускаясь в опасные морские путешествия в поисках безопасности и средств к существованию в других странах.

