Мороженое с раками: необычный техасский десерт

Мороженое с варёными раками подают в одном из кафе в Хьюстоне во время сезона вылова этих существ. Десерт появился в 2019 году и с тех пор возвращается каждую весну.

Готовый десерт подают с целым варёным раком сверху.

[Никки Нго, владелица кафе Red Circle Ice Cream]:

«По сути, это мороженое с раками. Мы варим основу для мороженого, добавляем каджунские специи. Там много масла, чеснока и всего остального. Когда смесь закипает, мы добавляем живых раков, даём им немного пропитаться вкусом, а затем делаем из этого мороженое».

Спрашивать про необычный десерт начинают уже в конце зимы.

[Никки Нго, владелица кафе Red Circle Ice Cream]:

«Мы бы не возвращали его в меню, если бы не было спроса. Уже в конце января нам звонят и спрашивают: «У вас уже есть раки?» Обычно мы начинаем продавать это мороженое в марте, когда раки становятся крупнее».

Посетители реагируют по-разному: одни с энтузиазмом пробуют новинку, другие не скрывают удивления.

[Али Мухаммад, посетитель]:

«Это необычно, очень странное мороженое. Но попробовать точно стоит. Мне нравится пробовать новую еду, и это вкусно».

Некоторые отмечают сочетание сладкого, солёного и острого вкусов.

[Лорен Мур, посетительница]:

«Мне нравится. Оно немного солёное, но при этом кремовое, мягкое. И чуть острое».

Владелица советует сначала съесть мясо рака, а затем уже дегустировать мороженое. А ещё предупреждает о необычном послевкусии.

[Никки Нго, владелица кафе Red Circle Ice Cream]:

«Я всегда спрашиваю, хотят ли чем-то запить. И ещё советую никого не целовать после дегустации».

