В роскошном отеле в Нью-Йорке предлагают бриллиантовые ошейники для собак

Французский бульдог Бубба поднял роскошную моду для домашних питомцев на новый уровень. Пёс, наряженный в смокинг, продемонстрировал ошейник с бриллиантами в люксовом отеле Baccarat в Нью-Йорке.

Этот ювелирный показ знаменует начало партнёрства между отелем и брендом The D Diamond New York, который создаёт ошейники и подвески для собак из 18-каратного золота и бриллиантов.

Новое предложение предназначено для гостей отеля, которые хотят одевать своих питомцев с особой заботой.

Владелица ювелирной компании говорит, что создала бренд из любви к собакам.

[Рахели Уотерс Шамир, глава The D Diamond New York]:

«Я люблю собак. Думаю, собаки дают нам больше, чем мы даём им. Особенно это касается любви, доброты и уверенности в себе».

Каждое изделие на заказ изготавливают вручную. Его создают с учётом характера и образа жизни собаки. Ошейники могут быть украшены бриллиантами и рубинами.

Клиент может заказать консультацию с дизайнером. Она обойдётся в 1000 долларов. Эти деньги учтут при изготовлении изделия стоимостью от 7500 долларов и выше.

[Рахели Уотерс Шамир, глава компании The D Diamond New York]:

«Десять процентов нашей прибыли идёт нью-йоркским приютам для животных, где не усыпляют собак. Возвращение этих средств в общество – главный приоритет как для моей компании, так и для меня лично. Я считаю, что нужно давать второй шанс любой собаке в мире, независимо от её состояния».

Владелица компании говорит, что бриллиантовые ошейники для собак привлекли большое внимание, поскольку идея сочетает в себе сентиментальность, мастерство и роскошь.

