Конец 16-летнего правления: партия Виктора Орбана проиграла на выборах в Венгрии

Сокрушительное поражение потерпела правящая партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном на выборах в парламент Венгрии. Лидер оппозиции Петер Мадьяр в воскресенье вечером объявил о победе своей политической силы под названием Партия уважения и свободы, или «Тиса».

Десятки тысяч её сторонников собрались на набережной Дуная напротив здания парламента, чтобы отпраздновать смещение Орбана после его 16-летнего правления.

[Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса»]:

«Сегодня венгры сказали «нет» обману, лжи, дезинформации и предательству».

В голосовании участвовало рекордное число избирателей. Явка достигла почти 80%. Правоцентристская партия «Тиса» набрала примерно 3,3 миллиона голосов, что обеспечит ей две трети мест в парламенте.

[Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса»]:

«В истории демократической Венгрии никогда прежде не голосовало столько людей, и никогда прежде ни одна партия не получала такого сильного мандата, как «Тиса»».

«Тиса» получит 138 из 199 мест в парламенте. У «Фидес» будет 55 мест. Орбан назвал результаты выборов «болезненными» и поздравил Мадьяра с победой.

Лидер «Тисы» обещает искоренять коррупцию. Также он намерен вернуть независимость судебной системе и пойти на сближение с Евросоюзом. Орбан часто накладывал вето на ключевые решения ЕС. Это вызвало опасения в том, что он стремится расколоть блок изнутри. Также, по мнению критиков в Европейском союзе, Орбан подрывает демократические нормы в своей стране.

Мадьяр намерен всё изменить.

[Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса»]:

«Вы дали нам право построить функционирующую и гуманную родину для всех нас, для каждого венгра».

Петер Мадьяр – юрист и политик, а также депутат Европарламента с 2024 года. Ранее состоял в партии «Фидес». В 24-м году вступил в Партию уважения и свободы, после чего она быстро приобрела популярность. Он сторонник евроинтеграции и выступает за соблюдение западных демократических ценностей.

