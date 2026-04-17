Авиакомпания KLM отменит 160 рейсов в мае из-за роста цен на топливо

Нидерландское подразделение авиакомпания Air France KLM в мае отменит 160 рейсов в Европе из-за роста цен на топливо. По данным авиаперевозчика, эта мера коснётся менее 1% общего числа европейских рейсов. KLM также сообщила, что не испытывает дефицита авиационного топлива.

Рост цен стал последствием войны Израиля и США с Ираном. В ответ на военные действия Тегеран перекрыл Ормузский пролив. Через 45 дней военно-морскую блокаду начали США.

В итоге поставки топлива сократились. Цена на нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель. На прошлой неделе стоимость авиационного топлива на европейском рынке достигла исторического максимума в 1900 долларов за тонну. До войны оно стоило 831 доллар.

Авиакомпании по всему миру начали сокращать рейсы и поднимать цены на билеты. Особенно пострадали Япония и Южная Корея. В Китае подорожали авиабилеты на внутренние рейсы. Американская компания United Airlines и скандинавская SAS также сократили рейсы и повысили цены на билеты.

British Airways и лоукостер EasyJet – крупнейшие авиаперевозчики Великобритании – пока не предприняли никаких мер, поскольку покупают топливо по довоенной цене.

Аналитики говорят, что на апрель европейским авиакомпаниям хватит топлива, но в мае могут быть локальные проблемы. При этом сокращение рейсов и рост цен на билеты может продолжиться.

Короткая ссылка на эту страницу: