Пожар на крупнейшем НПЗ Австралии усилил риск топливного кризиса

Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Австралии в Джилонге усилил риск дефицита топлива. При этом ситуация на..

Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Австралии в Джилонге усилил риск дефицита топлива. При этом ситуация на мировом рынке уже напряжённая.

Возгорание произошло ночью 15 апреля на предприятии компании Viva Energy, которое находится примерно в часе езды от Мельбурна. Завод обеспечивает более половины потребностей штата Виктория и около десятой части всего спроса на топливо в стране.

В Австралии работают только два нефтеперерабатывающих завода, которые вместе покрывают около 22% потребностей страны. При этом примерно 80% своего топлива Австралия импортирует.

В последние месяцы она пыталась обеспечить дополнительные поставки из-за напряжённости на Ближнем Востоке.

[Кевин Моррисон, аналитик Института экономики энергетики]:

«Мы определённо должны быть обеспокоены и осознавать это, потому что пожар был неожиданным и произошёл в момент, когда мы уже сталкиваемся с серьёзными ограничениями поставок. Это случилось в самое неподходящее время».

По словам экспертов, последствия аварии могут отразиться на ценах на топливо, особенно в штате Виктория.

Ситуацию осложняет то, что стратегических запасов топлива в стране крайне мало.

[Кевин Моррисон, аналитик Института экономики энергетики]:

«Запаса у нас менее чем на 50 дней. Это самый низкий показатель среди стран Международного энергетического агентства. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как восполнять дефицит за счёт закупок на международном рынке».

Пожар произошёл на фоне одного из самых серьёзных кризисов поставок нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе за последние годы.

