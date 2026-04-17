Знаменитости призывают Вьетнам спасти медведей, которых держат для добычи желчи

Медведь в тесной клетке – этого не должно быть во Вьетнаме. Содержание этих животных для добычи желчи запрещено с 2005 года. Но по всей стране 150 медведей по-прежнему мучаются на таких незаконных фермах.

Этого медведя спасла организация Animals Asia. Теперь остаток дней он проведёт в заповеднике, где у него будут простор, еда и общение с сородичами. Однако остальных медведей ещё предстоит вызволить из беды.

Более 30 общественных деятелей и знаменитостей подписали открытое письмо новому премьер-министру страны Ле Минь Хынгу. Его призывают помочь освободить медведей, которых содержат для получения желчи.

[Джилл Робинсон, глава организации Animals Asia]:

«Это письмо дойдёт до канцелярии премьер-министра. И мы надеемся, что фермы закроют, а оставшихся медведей передадут под нашу опеку».

В числе подписавших письмо – британская актриса Лесли Никол, наиболее известная по роли миссис Патмор в сериале «Аббатство Даунтон». Она также посол доброй воли благотворительной организации Animals Asia. Актриса побывала во Вьетнаме, чтобы познакомиться с её работой.

[Лесли Никол, актриса]:

«Медведи свободны, с ними обращаются с любовью и уважением до самой их смерти. Они хорошо живут в этих приютах. Так что это прекрасное место для них, учитывая, что им пришлось пережить тяжёлые времена».

Для добычи желчи медведей держат в тесных клетках, из-за чего животные сильно страдают. К тому же сам процесс добычи болезненный и жестокий, и, кроме того, может вызвать инфекционные заболевания.

Медвежью желчь используют в традиционной азиатской медицине для лечения печени, желчного пузыря, простуды и даже рака. Однако учёные не подтвердили какой-либо пользы медвежьей желчи для организма человека.

