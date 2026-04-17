В Турции отметили езидский Новый год

Езиды в Турции отпраздновали свой национальный Новый год. Он называется Сарсал. Самые масштабные торжества обычно проходят в храме Лалеш на севере Ирака. Но в этом году из-за войны в Иране их отменили, чтобы не подвергать людей риску.
Новый год у езидов символизирует приход весны и пробуждение природы. В этот день люди привязывают к деревьям кусочки ткани и загадывают желания.
Накануне праздника женщины готовят разные блюда, пекут куличи и красят яйца в жёлтый, красный и зелёный цвета. Это символизирует жизнь и многоцветность мира.
[Ибрагим Куш, участник праздника]:
«Яйцо символизирует мир до его создания, оно подобно воде. После приготовления оно становится почвой и зеленью. Мы называем это сотворением мира».
В старину также было принято рассыпать разноцветную яичную скорлупу в поле, чтобы осенью собрать хороший урожай.
Считается, что такие новогодние традиции зародились тысячи лет назад в древней Месопотамии.
