Трамп: перемирие между Ливаном и Израилем включит «Хезболлу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана договорились начать 10-дневное прекращение огня.

Он также добавил, что провёл «прекрасные беседы» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Жозефом Ауном.

[Дональд Трамп, президент США]:

«У меня сегодня был отличный разговор с обоими. Они собираются заключить перемирие, и оно будет включать «Хезболлу». И я думаю, это может стать для меня десятым подобным событием».

Трамп отметил, что работает над более долгосрочным соглашением, и что лидеры двух стран могут встретиться в Белом доме в ближайшие одну-две недели.

Трамп также сказал, что США очень близки к заключению сделки о прекращении войны с Ираном.

[Дональд Трамп, президент США]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Очень важно, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, и он на это согласился. Иран согласился на это, и согласился очень решительно».

Трамп заявил, что следующая встреча между США и Ираном может состояться в выходные при посредничестве Пакистана.

А в четверг командующий пакистанской армией Асим Мунир встретился с командующим Корпусом стражей исламской революции Ирана в Тегеране. Стороны провели предварительные обсуждения перед встречей с американской делегацией.

Источник сообщил о прорыве в «сложных вопросах», хотя Иран заявил, что судьба его ядерной программы еще не решена.

По словам Трампа, если соглашение подпишут, это также откроет Ормузский пролив.

Тем временем министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские войска готовы возобновить боевые действия в Иране, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто.

[Пит Хегсет, министр обороны США]:

«Мы готовы к бою».

Глава Пентагона заявил, что американские войска готовы нанести удары по иранским электростанциям и энергетической промышленности, и что Иран должен сделать мудрый выбор.

Короткая ссылка на эту страницу: