Sotheby’s выставит на торги болид Шумахера Ferrari F2001

Болид Ferrari F2001 впервые представил в Гонконге аукционный дом Sotheby’s. На этом автомобиле Михаэль Шумахер в четвёртый раз стал чемпионом мира и выиграл гонку «Формулы-1» Гран-при Монако.

В октябре болид вернётся в Нью-Йорк, где его и выставят на торги. Аукционисты предполагают выручить за лот не менее четырёх миллионов долларов.

[Алэйн Скуиндо, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Конечно, заинтересуются поклонники автомобилей, которые участвуют в гонках по программе Ferrari для клиентов. Они будут водить такую машину и наслаждаться управлением в гоночных местах. Также есть большой интерес у коллекционеров и поклонников произведений искусства. Для них это нечто совершенно иное».

На выставке Sotheby’s представили и другие лоты. В их числе – редкая китайская керамика, покрытая особым типом глазури – селадоном. Технику изготовления таких изделий изобрели в древнем Китае.

[Николас Чоу, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Эта технология непревзойдённая, она появилась 900 лет назад. И уже в XI-XII веках знатоки говорили, что трудно такое создать. Уже 800 лет назад невозможно было найти умельцев, это большая редкость».

Керамическое изделие предполагается продать за 13 миллионов долларов.

Яркими лотами также станут редкий браслет от Cartier в стиле Tutti Frutti и кольцо с рубином весом почти восемь с половиной каратов.