Спустя 10 дней после землетрясения в Мехико продолжают разбирать завалы

Спустя 10 дней после смертоносного землетрясения в столице Мексики продолжают разбирать завалы. Площадь поисковых работ сузилась до нескольких рухнувших зданий. Фокус – на фешенебельном квартале Рома. Здесь пропавшими без вести остаются более 30 человек.

Подтверждена гибель 337 человек.

Мексиканским специалистам помогает команда инженеров из Швейцарии. Они дают советы – как восстановить дома и разрушенную инфраструктуру. При этом говорят, что материальной помощи не оказывают, и что делать это должны правительства разных стран.

[Николя Питтелю, инженер из Швейцарии]:

«Учитывая ситуацию в Мексике и размер её населения, разные страны должны больше помогать ей деньгами».

Как заявляют власти, два последних землетрясения причинили стране ущерб на 2 миллиарда долларов. Пострадали школы, жилые дома и места культурного наследия. Согласно частным оценкам, этот ущерб на самом деле может достигать 8 миллиардов долларов.

[житель Мехико]:

«Президент должен сделать всё возможное и действовать. Он не может позволить чиновникам разворовать деньги, которые пожертвовали другие страны. Я видел на Facebook, что пожертвовали Apple, США, Израиль…»

Администрацию Энрике Пеньи Ньеты критикуют всё громче. Президента обвиняют в том, что за время своего правления он на половину урезал бюджет организаций, отвечающих за восстановление после стихийных бедствий, а также не смог улучшить систему предупреждения о землетрясениях. В результате после недавнего урагана и двух разрушительных землетрясений у страны не осталось денег на восстановление.

В своём последнем выступлении президент признал, что в бюджет следующего года нужно заложить больше средств на эти нужды.