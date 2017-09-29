Тайну творчества Караваджо приоткрыли на выставке в Милане

Картины кисти Караваджо предстали на выставки в Милане в новом свете. Специалисты с помощью рентгеновских лучей выяснили, как создавал свои шедевры итальянский художник. Его творчество выпало на конец XVI – начало XVII веков.

[Розелла Водрет, куратор выставки]:

«Караваджо никогда не делал эскизов, он писал сразу на холсте. Поэтому, увидев какую-то неудачную деталь в композиции, он изменял её, не задумываясь дважды. Он добавлял сверху тёмную краску, и все огрехи исчезали».

Например, на картине «Отдых на пути в Египет» ангел изначально находился в нижнем правом углу и был меньше. А Мария, Иосиф и маленький Иисус располагались в центре. Позже художник изменил замысел, и в центр переместил ангела.

Многочисленные изменения Караваджо внёс в картины «Марфа и Мария Магдалина» и «Святое семейство с Иоанном Крестителем». В последнем произведении он неоднократно переписывал одеяние Богородицы. К тому же видно, что её рука, лежащая на бедре ребёнка, написана позже, чем сам младенец.

Открылась тайна и картины «Иоанн Креститель», которая прибыла на выставку в Милан из Рима.

[Розелла Водрет, куратор выставки]:

«Мы не понимали, куда он смотрит. Используя рентгеновские лучи, мы обнаружили, что в том направлении, куда он смотрит, находился ягнёнок. Караваджо рисовал его несколько раз в разных положениях, но, видимо, ему всё равно не понравилось, и он отказался от него».

На выставке представлено 20 картин из разных галерей мира. Организаторы подготовили короткие видеоролики к каждому произведению, чтобы можно было увидеть, как продвигался творческий процесс Караваджо.

Итальянский художник известен как основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко.

Выставка в Милане продлится до 28 января.