МОМ: в Сахаре гибнет больше мигрантов, чем в Средиземном море

Более 107 тысяч мигрантов, в основном из Западной Африки, перебрались в этом году в Европу. При этом, по данным ООН, более 2500 беженцев погибли во время небезопасного путешествия по Средиземному морю.

Однако в Сахаре по пути к побережью погибает в два раза больше беженцев. Так считают в Международной организации по миграции.

[Ричард Данцигер, глава МОМ по Западной и Центральной Африке]:

«Пока у нас нет возможности узнать, сколько человек гибнет в пустыне. Мы предполагаем, что это число, по меньшей мере, вдвое больше, чем в Средиземном море. Однако у нас нет доказательств, это только предположение».

МОМ также сообщает, что одно из опаснейших для мигрантов мест – это Ливия. Она стала своеобразным перевалочным пунктом для беженцев. Из этой страны они пытаются добраться по морю до берегов Европы. Однако нелегальные перевозчики людей часто обманывают мигрантов. У них забирают все деньги, а потом требуют выкуп у родственников либо продают в рабство.

[Ричард Данцигер, глава МОМ по Западной и Центральной Африке]:

«Того, что происходит в Ливии, люди боятся даже больше, чем смерти. Те, кто вырвался оттуда рассказывают ужасные истории. Однако некоторые мигранты находятся в таком отчаянном положении, что их ничем не удержать».

Глава отделения МОМ в Западной и Центральной Африке говорит: есть более безопасные пути, чем через Ливию. Например, через Сенегал, Мавританию и Марокко до Гибралтарского пролива. Число мигрантов, добирающихся в Европу по этому маршруту в последнее время увеличилось.

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