Художник-аутист нарисовал Нью-Йорк по памяти

[Стивен Уилтшир, художник]:

«Это очень красивое место. Здесь много небоскрёбов, домов, высотных зданий и жёлтых такси, и американцев».

Писать городские пейзажи – главное призвание британского художника Стивена Уилтшира, страдающего аутизмом. Уникальность его работ в том, что он создаёт их по памяти. В своих картинах Стивен уже увековечил несколько знаменитых мегаполисов мира. Теперь очередь Нью-Йорка.

Панораму Нью-Йорка Стивен рисовал пять дней. Но прежде было 45-минутное путешествие на вертолёте. Этого ему достаточно, чтобы запомнить все детали. Затем художник поднялся на 80-й этаж Эмпайр-стейт-билдинг и принялся за работу.

[Аннетт Уилтшир, сестра художника]:

«Стивен много трудился, чтобы достичь того, что у него сейчас есть. И он приносит много радости всем, кто приходит посмотреть его работы. Он сам в восторге и очень рад быть в Нью-Йорке, в одном из самых культовых его зданий. Нью-Йорк – его любимый город, а Эмпайр-стейт-билдинг – любимое здание».

Диагноз аутизм Стивену поставили в три года. До пяти лет он не разговаривал, но очень любил рисовать. Его первое в жизни слово – бумага. Помимо художественного таланта, у Стивена ещё один дар – феноменальная зрительная память. Ему достаточно лишь раз взглянуть на городской пейзаж, и он способен воспроизвести его на бумаге.

И вот завершена работа над панорамой Нью-Йорка. Художник доволен.

[Стивен Уилтшир, художник]:

«Мне нравится находиться в Нью-Йорке, в моём любимом здании Эмпайр-стейт-билдинг. Мне понравились эти пять дней напряжённой работы над панорамой. Это, и правда, было трудно».

Ранее художник уже нарисовал пейзажи Лондона, Лос-Анджелеса, Сиднея и Гонконга. Его работы стоят тысячи евро. В 2006 году за заслуги в мире искусства Стивена приняли в орден Британской империи.

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