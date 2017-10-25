В Лондоне представили ракету, которая убаюкает младенца

Сотни молодых родителей съехались на выставку детских товаров в Лондоне. Среди ярких игрушек и новомодных колясок выделяется новинка, работающая от четырёх пальчиковых батареек.

Гаджет в виде ракеты прикрепляется к вашей коляске и по заверению разработчиков убаюкает даже самого активного младенца.

[Мэтт Дайсон, глава компании]:

«Идея пришла от брата моей жены Ника Уэбба. Он специалист в области акустики и вибрации. Его маленькая дочка Эбби не засыпала, если её коляску переставали качать. Так Ник придумал прототип. Он сделал его из деталей от старого принтера, нескольких гаек и болтов, а также микросхемы».

То, что вибрация успокаивает малышей, известно давно. Некоторые родители даже готовы по ночам ездить на машине со своим чадом, лишь бы оно не кричало. Однако педиатры предостерегают от слишком сильного качания, которое может нанести малышу вред.

Разработчики мини-ракеты уверяют, что их устройство обеспечит минимальную вибрацию.

[Мэтт Дайсон, глава компании]:

«Мы провели ряд обширных научных испытаний. Вибрация нашего прибора ниже, чем у коляски, которую катят по асфальту. Мы убедились, что наш гаджет полностью безопасен».

Приобрести такое устройство можно будет приблизительно за 50 долларов США.

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