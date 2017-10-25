25 октября 2017
Телеканал NTD

Европарламент одобрил запрет на применение глифосата в сельском хозяйстве

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Европейский парламент утвердил запрет на использование глифосата в сельском хозяйстве. Это химическое вещество применяют для борьбы с сорняками вот уже более 40 лет. За запрет гербицида проголосовали 355 депутатов, против – 204, ещё 111 воздержались.

Прекратить применение глифосата необходимо к декабрю 2022 года. Европарламент планировал отвести на исполнение распоряжения три года. Однако срок продлили, поскольку пока нет подходящей замены для гербицида.

Глифосат в 1970 году разработали в американской компании «Монсанто». Сегодня по сравнению с другими гербицидами его используют наиболее широко. Выпускают под торговыми названиями «Раундап», «Глифор», «Торнадо» и «Ураган».

Споры вокруг глифосата разгорелись два года назад. Международное агентство по изучению рака заявило, что вещество – «возможный канцероген для человека». В результате исследований выяснили, что этот гербицид может повреждать ДНК человека и животных. С тех пор вопрос о запрете глифосата широко обсуждался в Европейском Союзе.

Некоторые европейские учреждения говорят, что не нашли доказательств канцерогенности этого химического вещества.

При этом, в США несколько человек подали исковые заявления в суд на компанию «Монсанто», обвинив её в том, что заболели из-за контакта с глифосатом. Также есть подозрения, что компания пыталась помешать исследованиям канцерогенности вещества и, возможно, фальсифицировала результаты исследований.

Голосование в Европарламенте прошло перед тем, как страны ЕС должны были продлить разрешение на использование глифосата ещё на десять лет.
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