Спорт с собакой – новый тренд среди китайцев

Владельцы и их собаки прыгают через автомобильные шины и вместе проползают под сетками на собачьих гонках..

Владельцы и их собаки прыгают через автомобильные шины и вместе проползают под сетками на собачьих гонках в Шанхае.

Мероприятия, на которых люди и животные вместе преодолевают препятствия, в Китае всё более популярны. В стране становится больше владельцев домашних животных. Также люди стремятся к более активному образу жизни.

Для многих участников эта гонка – не просто развлечение, а способ укрепить связь с четвероногими друзьями.

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[Хун Фейвэнь, участник, занявший третье место]:

«Изначально я ходил в спортзал и бегал только для того, чтобы похудеть. Но когда у меня появилась собака, она и физические упражнения стали частью моей жизни. И теперь без этого никак».

Чэнь И – основательница LetsDog. Это ежемесячное мероприятие, в котором каждый раз принимает участие более 100 человек и их питомцев. Она говорит, что подобные развлечения в последние годы происходят так часто, что силы её команды уже на исходе.

[Чэнь И, организатор мероприятия]:«Изначально мы организовывали такие спортивные мероприятия для людей. Но сейчас, с коммерческой точки зрения, рынок домашних животных – это лучший и новый путь потребления. Сейчас он процветает».

Потребительские расходы в Китае в целом остаются умеренными в условиях продолжительного спада в секторе недвижимости и широкой макроэкономической неопределённости. Однако рынки домашних животных и спорта демонстрируют явный рост.

Так, в прошлом году почти 80% китайских владельцев домашних животных сохранили или увеличили свои расходы на питомцев.

[Ялин Цзян, консультант]:«Китайские владельцы домашних животных определённо ищут возможности продолжать тратить деньги на своих питомцев, потому что, возможно, у многих из них нет детей».

Согласно официальным оценкам, к 2025 году объём китайского рынка спорта на открытом воздухе достигнет 33 миллиардов долларов. При этом в 2023 году объём рынка домашних питомцев составил 39 миллиардов долларов.

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