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Взрыв на фабрике по производству фейерверков в Индии: есть погибшие

Взрыв на фабрике по производству фейерверков в Индии: есть погибшие

В Индии – снова трагедия на фабрике по производству фейерверков. Вот всё, что от неё осталось..

Дата загрузки: 2024-05-10

Взрыв на фабрике по производству фейерверков в Индии: есть погибшие

В Индии – снова трагедия на фабрике по производству фейерверков. Вот всё, что от неё осталось после взрыва. Инцидент произошёл в штате Тамилнаду на юге страны, в городе Вирудхунагар.

Пожарные всё ещё тушат места, откуда идёт дым. На земле на много метров повсюду разбросаны остатки петард и обломки здания.

Как сообщают индийские СМИ, в результате взрыва погибли, по меньшей мере, девять человек.

Причину инцидента пока не называют – власти начали расследование. Однако подобные происшествия на фабриках и в кустарных цехах по производству пиротехники в Индии бывают часто. И как правило – со смертельным исходом. Так, в феврале жертвами такого инцидента в штате Мадхья-Прадеш в центральной части страны стали одиннадцать человек. В прошлом году в разных регионах Индии также было сразу несколько таких случаев.

Как правило, промышленные аварии в стране происходят из-за несоблюдения норм безопасности и слабого государственного контроля за работой предприятий.
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