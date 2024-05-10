Война оставила круглой сиротой четырёхлетнюю суданку Ясмин. Вместе с мамой она бежала в Чад, но по..

Маму убили, а ребёнка бросили умирать: как 4-летняя девочка спасалась от войны в Судане

Война оставила круглой сиротой четырёхлетнюю суданку Ясмин. Вместе с мамой она бежала в Чад, но по дороге их обстреляли боевики военизированной организации «Силы быстрого реагирования». Одна пуля попала в бедро девочки, прошла насквозь и смертельно ранила её маму. Та была на восьмом месяце беременности.

Умершую женщину не похоронили, а раненую девочку оставили умирать. Позже бывшие соседи нашли её и забрали с собой. В лагере беженцев в Адре они разыскали родственников Ясмин.

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[Айша Абакар Абдалла, тётя девочки]:«Когда они привезли Ясмин, она сильно страдала от боли. Её привезли на тележке. Мы отвезли девочку в больницу, и её отправили в другой город. После сезона дождей она вернулась в лучшем состоянии. Но у неё часто болит нога, и мы стараемся её утешить».

Ясмин ещё плохо ходит и часто плачет от боли. Большую часть времени проводит с бабушкой, и той трудно заниматься чем-то ещё, кроме как заботиться о внучке.

Война в Судане идёт с апреля прошлого года. Конфликт разгорелся, когда организация «Силы быстрого реагирования», подчинявшаяся правительству, отказалась интегрироваться в армию.

Боевые действия обострили проблему голода. Сельской хозяйство оказалось на грани краха, поскольку фермеры бросают свои поля и бегут от войны. Кроме того, урожаи отбирают повстанцы. В некоторых районах Судана людям грозит голодная смерть.

Суданцы также умирают от малярии, холеры и других опасных болезней. Ситуация осложняется тем, что у людей нет доступа к чистой воде. Кроме того, они живут в антисанитарных условиях.

По данным ООН, почти 25 миллионов человек, то есть половина населения Судана, нуждается в гуманитарной помощи. Примерно восемь миллионов суданцев покинули свои дома. Десятки тысяч людей бежали в Чад и Южный Судан.

[Айша Абакар Абдалла, тётя девочки]:«Мы жили мирно, пока не начался конфликт. Возле нашего дома началась стрельба, и мы оказались в ловушке. Когда, наконец, мы выбрались, нас избили и ограбили. Мы приехали из Судана ни с чем».

Из-за боевых действий в районе города Эль-Фашир в Северном Дарфуре заблокирован недавно открывшийся гуманитарный коридор. Ещё на одном маршруте ввели ограничения власти совместно с армией. Всё это осложнило доставку гуманитарной помощи суданцам.

Некоторые наблюдатели называют конфликт в Судане «забытой войной», поскольку международное сообщество уделяет ему меньше внимания, чем конфликтам в других странах.

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