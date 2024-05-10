С тяпками и саженцами бамбука эти ученики собрались на школьной площадке для посадки деревьев. Они надеются,..

Школа ограждается от крупнейшей свалки в Кении с помощью бамбука

С тяпками и саженцами бамбука эти ученики собрались на школьной площадке для посадки деревьев.

Они надеются, что эти растения помогут сделать воздух вокруг школы немного чище.

Вокруг средней школы Дандора, которая находится в восточном пригороде столицы Кении, уже растёт более 100 бамбуковых деревьев.

Рядом с ней расположена самая большая свалка страны, которую 23 года назад объявили заполненной. Однако сотни грузовиков продолжают приезжать сюда каждый день, чтобы скинуть ещё больше отходов.

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И каждый день едкий дым от горящего мусора поднимается и окутывает двор школы.

[Аллан Сила, школьник]:«Утром из-за дыма плохо видно. Смог действительно загрязняет окружающую среду, а ещё очень плохо пахнет. Кажется, что сидишь в туалете, а не в классной комнате. Сжигание мусора производит дым, который также вызывает астму. Астма – это болезнь, которая широко известна в средней школе Дандора».

Нынешнего директора школы Евтиха Майна назначили на должность в прошлом году. Когда он приехал, то его встретили зловоние и дым. Тогда-то он и запустил этот проект.

[Евтих Сила, директор школы]:«Бамбуковый проект в школе призван смягчить воздействие свалки, которая действительно загрязняет воздух».

Бамбуковые деревья – среди лучших природных очистителей воздуха. Однако саженцы довольно дорогие – по три доллара каждый. Школа полагается на пожертвования.

При этом дирекция отмечает, что не остановится, пока вся 900-метровая стена учебного заведения не скроется за бамбуком.

Свалка Дандора занимает около 50 гектаров земли. Ежедневно на неё привозят новые 2000 тонн отходов со всего Найроби, где проживает четыре миллиона человек. Запах от неё распространяется на километры вокруг.

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