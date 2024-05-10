Учёные открыли, что кашалоты используют для общения что-то вроде азбуки Морзе

Разные виды китов, населяющие океаны Земли, используют для общения разные типы вокализации.

Кашалоты – самые крупные из зубатых китов – общаются с помощью щёлкающих звуков. Они немного напоминают азбуку Морзе.

Новый многолетний анализ вокализаций кашалотов в восточной части Карибского бассейна показал, что их система общения более сложная, чем считалось ранее. Учёные пришли к выводу, что эти млекопитающие используют «фонетический алфавит». В этом они увидели сходство с другими системами общения животных и даже с человеческим языком.

Как и все морские млекопитающие, кашалоты – очень социальные животные, поэтому звуки жизненно важны для их общения.

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Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications. Благодаря им получили более полное понимание системы, которую кашалоты используют для общения.

[Джейкоб Андреас, профессор Массачусетского технологического института]:

«Кашалоты не производят произвольные последовательности щелчков. Вместо этого они издают ограниченный набор фиксированных шаблонов. И наше исследование призвано объяснить то, как на самом деле возникают эти шаблоны».

Кашалоты, длина которых может достигать 18 метров, имеют самый большой мозг среди всех животных. Они глубоководные ныряльщики, которые питаются гигантскими кальмарами и другой добычей.

Исследователи обнаружили, что изменения в количестве, ритме и темпе щелчков создают разные типы кодов. Кашалоты также меняли продолжительность кодов и иногда добавляли лишний щелчок в конце, как суффикс в человеческом языке.

Система общения кашалотов отличается от «песен» горбатых китов, а также от свистов, стрекотания, кваканья и множества других вокализаций различных животных.

Если учёные смогут расшифровать смысл того, что «говорят» кашалоты, смогут ли они с ними общаться?

[Джейкоб Андреас, профессор Массачусетского технологического института]:

«Я думаю, что нам нужно провести гораздо больше исследований, прежде чем мы узнаем, стоит ли пытаться общаться с ними, или даже мы поймём, что это возможно».

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