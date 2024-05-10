fb pixel
Телеканал NTD

Хуситы обещают атаковать любые суда, которые будут везти израильские грузы

Хуситы обещают атаковать любые суда, которые будут везти израильские грузы

Лидер йеменских хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что его группировка будет атаковать корабли любой компании, занимающейся поставкой..

Дата загрузки: 2024-05-10

Хуситы обещают атаковать любые суда, которые будут везти израильские грузы
Лидер йеменских хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что его группировка будет атаковать корабли любой компании, занимающейся поставкой или транспортировкой товаров в Израиль, независимо от их пункта назначения.

Он сказал, что это четвёртый этап эскалации в ответ на «израильскую агрессию в Рафахе» на юге сектора Газа. Но группировка также рассматривает возможность дальнейших «пятого и шестого этапов». Об этом он заявил в телеобращении.

[Абдул-Малик Аль-Хуси, лидер хуситов]:
«И это будет происходить независимо от того, куда направляется судно, даже если это будет порт на оккупированной территории».

Нападения хуситов в Красном море на протяжении нескольких месяцев нарушили глобальное судоходство, вынудив компании изменить маршруты на более длительные и дорогостоящие вокруг южной Африки. Они также усилили опасения, что война между Израилем и ХАМАС может распространиться и дестабилизировать весь Ближний Восток.

В ответ на атаки боевиков Соединённые Штаты и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов.

Между тем, в Каире завершился очередной раунд переговоров об установлении в секторе Газа режима прекращения огня. Стороны покинули египетский город, так и не придя к консенсусу по ряду спорных вопросов. Ожидается, что после обсуждения промежуточных итогов они вернутся за стол переговоров.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...