Хуситы обещают атаковать любые суда, которые будут везти израильские грузы

Лидер йеменских хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что его группировка будет атаковать корабли любой компании, занимающейся поставкой или транспортировкой товаров в Израиль, независимо от их пункта назначения.

Он сказал, что это четвёртый этап эскалации в ответ на «израильскую агрессию в Рафахе» на юге сектора Газа. Но группировка также рассматривает возможность дальнейших «пятого и шестого этапов». Об этом он заявил в телеобращении.

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[Абдул-Малик Аль-Хуси, лидер хуситов]:«И это будет происходить независимо от того, куда направляется судно, даже если это будет порт на оккупированной территории».

Нападения хуситов в Красном море на протяжении нескольких месяцев нарушили глобальное судоходство, вынудив компании изменить маршруты на более длительные и дорогостоящие вокруг южной Африки. Они также усилили опасения, что война между Израилем и ХАМАС может распространиться и дестабилизировать весь Ближний Восток.

В ответ на атаки боевиков Соединённые Штаты и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов.

Между тем, в Каире завершился очередной раунд переговоров об установлении в секторе Газа режима прекращения огня. Стороны покинули египетский город, так и не придя к консенсусу по ряду спорных вопросов. Ожидается, что после обсуждения промежуточных итогов они вернутся за стол переговоров.

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