Это древняя крепость Берат в Албании. Несмотря на свою красоту, она лишь недавно стала новым привлекательным..

Древняя крепость Берат в Албании привлекает всё больше иностранцев

Это древняя крепость Берат в Албании. Несмотря на свою красоту, она лишь недавно стала новым привлекательным направлением для туристов.

Местный житель Мильто Мбрица пять лет назад превратил свой дом в маленький уютный отель и теперь об этом не жалеет – гости есть всегда.

[Мильто Мбрица, владелец отеля]:

«Они хотят пожить так, как жили мы, и здесь есть такая возможность. Я старался сохранить всё таким, как было раньше, когда здесь жили предыдущие поколения. И это главное для туристов, которые приезжают в Албанию».

Первые строения в Берате появились 2500 лет назад. В 200 году до нашей эры всё сожгли римляне. Позже крепость возвели снова. Здания внутри построили в XIII веке. Хотя многое не сохранилось, но цитадель по-прежнему представляет собой великолепное зрелище.

[турист из США]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В последние два года местные жители превратили в отели несколько десятков старинных домов. А некоторые хозяева просто сдают свободные комнаты туристам. В прошлом году здесь побывало 800 000 путешественников – вдвое больше, чем годом раньше. В 2024-м ждут миллион гостей.

[туристка из Италии]:

«Очень интересно смотреть на эти древние здания, которые строили веками. И крепость очень большая. Чувствуешь её величие, грандиозность и красоту. И ещё вокруг чудесный пейзаж, потому что расположение настолько высокое, что открывается прекрасная панорама. Люди здесь дружелюбные и радушные, и местная еда очень хорошая».

Город Берат, где находится крепость, оказался немного неготовым к большому наплыву туристов. В цитадели работают только 20 гидов, а спрос в пять раз выше. Также не хватает персонала в отелях.

Между тем мэр города планирует развивать местную инфраструктуру, чтобы создать наиболее удобные условия для путешественников.

В прошлом году Албанию посетили десять миллионов туристов. Это принесло стране более четырёх миллиардов долларов, что составляет почти 20% её ВВП.

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