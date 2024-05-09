Глухонемая кенийка из трущоб учится балету и выступает вместе с труппой

Юная кенийка Горретти Акиньи спешит помочь маме, которая торгует овощами в пригороде Найроби. 17-летнюю девушку ждёт урок танцев. Она занимается балетом почти четыре года. Но удивительно не это, а то, что Горретти – глухонемая. И это не мешает ей успешно выступать вместе с танцевальным коллективом.

Творческий проект «Элиму» появился во время пандемии. Горретти, как и все дети, не ходила в школу из-за локдауна. Поэтому решила присоединиться к проекту и заняться танцами.

Девушка говорит, что сначала все удивлялись. Сверстники не могли поверить, что у глухонемой получится танцевать. Но её терпение и старательность принесли плоды. Горретти просто повторяет движения за учителем и старается попадать в ритм с другими танцорами.

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Мама юной танцовщицы радуется успехам дочери.

[Флоренс Авино, мама танцовщицы]:

«Дочь пришла в балет, и я замечаю значительный прогресс. Глядя, как она танцует, можно подумать, что она слышит, но это не так. Только с Божьей помощью можно достичь такого. Нельзя было и представить, что она сравняется в мастерстве со слышащими танцорами».

Горретти уже подружилась со всеми в коллективе. Некоторые подростки учатся у неё языку жестов, чтобы общаться. Преподаватели стараются поддерживать хорошую атмосферу во время занятий.

[Эрик Мванги, преподаватель]:

«Они научились быть вместе, танцевать в команде. Научились уважать и любить друг друга, а также делиться всем, что у нас есть».

Горретти скоро закончит школу. Потом планирует и дальше заниматься балетом.

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