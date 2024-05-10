Япония добавит финвалов в свой список видов для коммерческого китобойного промысла. Об этом объявил официальный представитель..

Япония добавит финвалов в перечень видов для китобойного промысла

[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь Кабинета министров Японии]:

«Киты – важный пищевой ресурс, и, как и другие морские ресурсы, их следует использовать устойчиво, основываясь на научных данных. Я считаю, что важно следовать традиционной культуре питания в Японии».

Япония добавит финвалов в свой список видов для коммерческого китобойного промысла. Об этом объявил официальный представитель правительства Ёсимаса Хаяси.

Ранее Агентство по рыболовству страны представило для публичных консультаций проект пересмотренной политики контроля над водными ресурсами. Он позволит коммерческий вылов финвалов.

[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь Кабинета министров Японии]:

«Чтобы улучшить международную среду, связанную с китобойным промыслом, правительство будет сотрудничать с соответствующими странами, устанавливать с ними контакты и принимать другие дипломатические меры, чтобы мы могли использовать китов устойчивым способом».

По данным Агентства рыболовства, в 2023 году Япония выловила в общей сложности 294 малых полосатика, кита Брайда и сейвала. Сегодня коммерческий китобойный промысел ограничивается этими тремя относительно небольшими видами.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В конце 2018 года Япония вышла из Международной комиссии по промыслу китов. А с июля 2019 впервые за 30 лет она возобновила коммерческий китобойный промысел в своих территориальных водах и исключительных экономических зонах.

Япония ведёт вылов китов под эгидой Института исследования китообразных, официально – с научными целями. Многие международные природоохранные организации прямо называют такой вылов коммерческим и нарушающим международный мораторий.

Короткая ссылка на эту страницу: