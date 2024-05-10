Япония добавит финвалов в перечень видов для китобойного промысла

Япония добавит финвалов в свой список видов для коммерческого китобойного промысла. Об этом объявил официальный представитель..
Дата загрузки: 2024-05-10
[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь Кабинета министров Японии]:
«Киты – важный пищевой ресурс, и, как и другие морские ресурсы, их следует использовать устойчиво, основываясь на научных данных. Я считаю, что важно следовать традиционной культуре питания в Японии».
Ранее Агентство по рыболовству страны представило для публичных консультаций проект пересмотренной политики контроля над водными ресурсами. Он позволит коммерческий вылов финвалов.
[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь Кабинета министров Японии]:
«Чтобы улучшить международную среду, связанную с китобойным промыслом, правительство будет сотрудничать с соответствующими странами, устанавливать с ними контакты и принимать другие дипломатические меры, чтобы мы могли использовать китов устойчивым способом».
По данным Агентства рыболовства, в 2023 году Япония выловила в общей сложности 294 малых полосатика, кита Брайда и сейвала. Сегодня коммерческий китобойный промысел ограничивается этими тремя относительно небольшими видами.
В конце 2018 года Япония вышла из Международной комиссии по промыслу китов. А с июля 2019 впервые за 30 лет она возобновила коммерческий китобойный промысел в своих территориальных водах и исключительных экономических зонах.
Япония ведёт вылов китов под эгидой Института исследования китообразных, официально – с научными целями. Многие международные природоохранные организации прямо называют такой вылов коммерческим и нарушающим международный мораторий.
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