Крупнейший в мире 3D-принтер может изменить будущее строительства

Этот прототип дома полностью изготовлен из биологических материалов на крупнейшем в мире 3D-принтере. И он даёт..

Этот прототип дома полностью изготовлен из биологических материалов на крупнейшем в мире 3D-принтере. И он даёт представление о более экологичном будущем строительства. [Хабиб Дагер, директор Центра передовых структур и композитов]:«Эта конкретная машина на самом деле – не просто принтер. Её действительно можно назвать гибридной производственной ячейкой».

BioHome3D – это дом площадью 55 квадратных метров с напечатанными на 3D-принтере полами, стенами и крышей. Материалом служат отходы деревообрабатывающей промышленности и биосмол.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Хабиб Дагер, директор Центра передовых структур и композитов]:«Можно взять напечатанную на 3D-принтере деталь, при желании сделать её похожей на небольшой кусок стекла. Также можно делать отверстия и так далее. Кроме того, у него есть роботизированная рука, которую можно использовать для выполнения множества очень интересных операций».

Принтер, получивший название «Фабрика будущего 1.0», предназначен для решения проблемы нехватки жилья и строителей в США. Дом он может напечатать за считанные дни.

Такое жильё хотят создавать для малообеспеченных семей, которым грозит выселение.

[Хабиб Дагер, директор Центра передовых структур и композитов]:«Наша цель в том, чтобы испытать дом на практике, проверить его в условиях суровой зимы штата Мэн. Мы уже видели две суровых зимы в этом штате. Дом сделан очень хорошо. Нужно несколько лет, чтобы испытать материалы и убедиться, что они работают».

Принтер также могут применять в других отраслях, включая военную и оборонную промышленность, а также судостроение.

Короткая ссылка на эту страницу: