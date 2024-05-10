Крупнейший в мире 3D-принтер может изменить будущее строительства

Этот прототип дома полностью изготовлен из биологических материалов на крупнейшем в мире 3D-принтере. И он даёт..
Дата загрузки: 2024-05-10
«Эта конкретная машина на самом деле – не просто принтер. Её действительно можно назвать гибридной производственной ячейкой».
BioHome3D – это дом площадью 55 квадратных метров с напечатанными на 3D-принтере полами, стенами и крышей. Материалом служат отходы деревообрабатывающей промышленности и биосмол.[Хабиб Дагер, директор Центра передовых структур и композитов]:
«Можно взять напечатанную на 3D-принтере деталь, при желании сделать её похожей на небольшой кусок стекла. Также можно делать отверстия и так далее. Кроме того, у него есть роботизированная рука, которую можно использовать для выполнения множества очень интересных операций».
Принтер, получивший название «Фабрика будущего 1.0», предназначен для решения проблемы нехватки жилья и строителей в США. Дом он может напечатать за считанные дни.
Такое жильё хотят создавать для малообеспеченных семей, которым грозит выселение.[Хабиб Дагер, директор Центра передовых структур и композитов]:
«Наша цель в том, чтобы испытать дом на практике, проверить его в условиях суровой зимы штата Мэн. Мы уже видели две суровых зимы в этом штате. Дом сделан очень хорошо. Нужно несколько лет, чтобы испытать материалы и убедиться, что они работают».
Принтер также могут применять в других отраслях, включая военную и оборонную промышленность, а также судостроение.
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