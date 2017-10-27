27 октября 2017
Телеканал NTD

Гольф на Эйфелевой башне: Франция готовится к Кубку Райдера

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В гольф теперь можно поиграть прямо на Эйфелевой башне. Здесь на высоте 57 метров открылось временное мини-поле. Его украсили копиями достопримечательностей Парижа, включая Триумфальную арку и Лувр.

6-летняя Изольда со своей бабушкой – одни из первых посетителей.

[Изольда, 6 лет]:
«Я всегда выигрываю. Бабушка проигрывает, а я побеждаю».

[Изабелл, бабушка Изольды]:
«Очень и очень впечатляет. Мы играем на Эйфелевой башне на фоне такого прекрасного вида – это просто невероятно».

[Альбина, 9 лет]:
«Необычно, потому что не каждый день играешь в гольф на Эйфелевой башне».

Поле для мини-гольфа появились не случайно. В Париже начался обратный отсчёт до проведения Кубка Райдера. Это престижный турнир между гольфистами США и Европы. Проводят его каждые два года. И в следующем году он впервые пройдёт во Франции.

Команды сразятся на поле Le Golf National, которое 27 лет назад открыли под Версалем. С 1991 здесь проходит Открытый чемпионат Франции.

Игры пройдут с 28 по 30 сентября 2018 года.
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