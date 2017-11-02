02 ноября 2017
Телеканал NTD

В Иордании становится всё жарче и суше

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Река Ярмук на севере Иордании едва заметна среди густой травы. Когда-то она была важным источником пресной воды. Теперь от неё остался лишь небольшой ручеёк.

Водохранилища страны заполнены на 20%. Это рекордно низкий уровень. А в зимний сезон дождей осадков всё меньше.

Недавние исследования показывают: в Иордании становится всё жарче и суше. Это при том, что ранее учёные не предполагали таких масштабных изменений.

Если тенденция сохранится, то к 2100 году дождей здесь будет выпадать почти на треть меньше.

[Али Субан, сотрудник Министерства водных ресурсов]:
«Поверьте мне, ни чиновники, ни министр водных ресурсов не могут спать по ночам, потому что воды не хватает, они думают, как доставить воду во все секторы».

Иордания использует на 160% больше воды, чем природа возвращает в землю. Сегодня многие считают, что единственный способ решить проблему нехватки – опреснение. Однако даже это будет сделать непросто. Многие проекты зависят от кооперации Иордании, Израиля, Палестины, Сирии и Ливана, поскольку они делят водные ресурсы. Но мешает нестабильная обстановка в регионе.

[Мункет Мехаяр, глава EcoPeace]:
«Дождей намного меньше, наши водохранилища почти пустые. Это большая трудность для правительства, которое и так делает всё возможное, чтобы решить проблему».

Эксперты предупреждают: в ближайшие годы с острой нехваткой воды также столкнутся Иран, Ливан, Марокко и Сирия.
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