Alfa Romeo Риты Хейворт и Ferrari Dino показали на выставке в Падуе

Поклонники винтажных автомобилей собрались в итальянском городе Падуя. Здесь проходит международная выставка ретротехники. На стендах красуются старинные «мазерати», «роллс-ройсы» и «альфа ромео». Блистает и спортивный автомобиль Ferrari Dino, дебютировавший в конце 60-х.

[Марио Карло Ваккальини, руководитель выставки Auto e Moto d’Epoca]:

«В последние годы мы чаще видим на выставках Alfa Romeo и другие итальянские бренды. Даже в США изучают итальянские автомобили, потому что у них очень своеобразный дизайн, и потому что итальянец – это, как правило, спортивный автомобиль».

А этот роскошный Alfa Romeo раньше принадлежал индийскому принцу Али Ага-хану. Он подарил его своей супруге голливудской актрисе Рите Хейворт в честь свадьбы.

Но Alfa Romeo – это не только роскошь, но и спорт. Название бренда тесно связано с классическими гонками на выносливость. На выставке представлены и болиды, участвовавшие в «Формуле-1».

[Стефано Д’Амико, сотрудник компании RIAR]:

«Alfa Romeo выигрывал во всех мировых гонках. Эти машины – среди самых элегантных в мире. А их шасси создавали лучшие специалисты».

На выставке можно не только полюбоваться на винтажные авто, но и купить понравившееся на аукционе.

[Марио Карло Ваккальини, руководитель выставки Auto e Moto d’Epoca]:

«Мы стали крупнейшим рынком в Европе. В этом году у нас представлено 5 600 автомобилей. Другое важное отличие от подобных европейских выставок в том, что в Падуе техника продаётся по цене от 1000 до миллиона евро. Это подойдёт любому покупателю».

Организаторы считают, что всех здесь объединяет любовь к старинной технике.

[Грегор Уэннер, сотрудник компании Bonhams]:

«Можно получить столько же удовольствия от Fiat 500, сколько от Ferrari Dino или от родстера Mercedes-Benz 300 SL. Мы создаём рынок для коллекционеров с разным достатком».

Выставку посетили более 115 тысяч человек. Она прошла в Падуе в 34-й раз.